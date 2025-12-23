Martes con alerta amarilla por tormentas

Comienza una nueva jornada y a pocas horas de la llegada de la Navidad la mayoría comienza a preguntarse cómo estará el tiempo.

Según lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hoy, un día antes de la Nochebuena, será una mañana con lluvias aisladas en San Salvador de Jujuy, con tormentas para la tarde y hay alerta amarilla por tormentas fuertes para la noche con probabilidades que llegan al 70%.

La temperatura máxima rondara alrededor de los 27 grados.

En la zona de los pericos se espera una temperatura máxima de 26 grados y se esperan posibles precipitaciones a partir del mediodía y se esperan tormentas fuertes para la noche.

Lo mismo ocurre en la zona del ramal jujeño en donde la temperatura máxima estará alrededor de los 29 grados y se esperan lluvia débil para parte de la tarde y tormenta para la noche.

En Humahuaca la temperatura máxima hoy estará alrededor de los 20 grados con probabilidades de tormentas para la noche de hoy.

Mientras que La Quiaca no hay alerta por tormentas pero si se esperan lloviznas para gran parte del día. La temperatura máxima llegaría a los 18 grados.

Alerta por tormentas

Rige para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya en donde el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual.