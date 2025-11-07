Estafaron al dueño de un comercio y "perdieron"

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1 (Unidad Regional 1) lograron la aprehensión en flagrancia de un hombre de 36 años y una mujer de 46, conocidos en el ámbito delictivo por estafa, en la zona del Barrio Centro de la ciudad.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando el personal policial detectó a la pareja saliendo de un local de pinturería con varios elementos recién adquiridos.

La intervención se produjo ante la sospecha de que habrían consumado una estafa, la cual se confirmó minutos después al constatar que el pago realizado mediante transferencia bancaria era simulado y fraudulento, lo que motivó la rápida acción policial para recuperar los bienes y detener a los implicados.

El procedimiento se realizó alrededor de horas 18.35, en un tramo de la calle Patricias Argentinas.

La clave para el arresto fue la declaración del hombre de 36 años, quien al ser interceptado y solicitado que exhibiera los elementos comprados, refirió a su acompañante "ya perdimos", lo que incrementó las sospechas de los efectivos.

Finalmente, los sujetos quedaron alojados en calidad de demorados en la Seccional 1°, logrando recuperar tachos de látex, lijas, un rodillo y un pincel, así como un teléfono celular utilizado en la maniobra.

El método que utilizaron los inculpados es tener previamente un comprobante apócrifo de una billetera virtual en su dispositivo móvil, realizan la compra en un local comercial, simulan la transferencia y se retiran del lugar.