Imputan y dictan preventiva a "patovicas" por un crimen

Ayer imputaron y dictaron prisión preventiva por el lapso de cien días a tres patovicas acusados del homicidio de Lucas Torres, joven de 27 años asesinado de un disparo en el pecho, en la ciudad de San Pedro de Jujuy. También se conoció la causa de muerte de la víctima y que su hermano, que resultó herido de un disparo, se encuentra estable tras ser sometido a una intervención quirúrgica.

Hay que recordar que el crimen se registró la mañana del domingo pasado, cuando la víctima recibió un disparo a quemarropa en el pecho, en la puerta de su casa del barrio La Merced, y lamentablemente murió cuando era trasladado al hospital.

Fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que ayer se concretó una audiencia, donde la jueza de Control Liliana Pellegrini imputó de manera formal a Carlos Villaruel, Gustavo Godoy Da Silva y Ariel Chaile por los delitos de "homicidio y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de armas en concurso real".

La magistrada también dictó la prisión preventiva por el lapso de cien días para los tres imputado, tras la solicitud formulado por el fiscal a cargo de la investigación preparatoria, Matías Mora.

Además se estableció que los tres acusados son empleados de seguridad del local bailable donde se habría originado una pelea previa al fatal desenlace y se confirmó que la Justicia secuestró dos armas de fuego largas y teléfonos celulares que serán peritados.

Por otra parte la autopsia realizada al cuerpo de Lucas Torres, en la morgue del poder judicial San Pedro, arrojó que su deceso se debió a un shock hipovolémico por perforación cardíaca por herida de arma de fuego.

En tanto Cristian Torres, hermano de la víctima que también fue herido por un disparo, ayer al mediodía fue sometido a una intervención quirúrgica, en la cual le extrajeron un proyectil de la pierna. El hombre permanece hospitalizado en sala de Observación y su estado de salud no corre peligro.

Sobre los hechos

De acuerdo a información recabada por este diario, el hecho se originó alrededor de las 6 del pasado domingo a la salida de un reconocido pub de la avenida Gobernador Tello del centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, personal de seguridad del local sacó a un grupo de jóvenes y en la vía pública se produjo un violento enfrentamiento que duró varios minutos, donde varios jóvenes resultaron con heridas leves y además hubo corridas, amenazas y destrozos hasta que fueron dispersados.

Alrededor de las 7, el personal de seguridad del pub y otras personas se presentaron en un tramo de la calle 20 de Junio, ubicado a unos 50 metros del sector conocido como "las cinco esquinas" del barrio sampedreño de La Merced, en búsqueda de los jóvenes que minutos antes se habían enfrentado.

Una fuente cercana a la investigación confió a este matutino que en medio del disturbio una persona del grupo de atacantes extrajo un arma y abrió fuego en contra del grupo de jóvenes residentes de ese barrio.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Lucas Torres (27), mientras que otro disparo impactó en la pierna de Cristian Torres, hermano de la víctima.

Un llamado al sistema de emergencia 911 alertó a los efectivos de la Seccional 52º y al Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2, que de inmediato se hicieron presentes el lugar y por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, se produjo la detención de seis personas, que según la investigación estarían vinculadas al crimen.

Posteriormente tres fueron liberados y los tres restantes imputados por el crimen y con prisión preventiva.