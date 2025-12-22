Asumieron tres ministros, el fiscal de Estado y el procurador

Vientos de cambio corren en distintas dependencias del Gobierno de la Provincia de Jujuy en la antesala de los festejos de fin de año. En la tarde de ayer el gobernador Carlos Sadir tomó juramento al nuevo ministro de Salud, el licenciado en Psicología José Rubén Manzur; a la ministra de Educación, la licenciada en Gestión Educativa y magister en Altas Capacidades y Educación Inclusiva Daniela Alejandra Teseira; al ministro de Ambiente y Cambio Climático, el ingeniero electricista Leandro Néstor Álvarez; al fiscal de Estado, el abogado Diego Cussel y al procurador del Tesoro de la Provincia dependiente de Fiscalía de Estado, el abogado Facundo Agustín Luna.

La ceremonia contó además con la presencia del vicegobernador Alberto Bernis, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Miranda, el intendente de la Capital Raúl Jorge, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general del MPA Alejandro Bossatti, la diputada nacional María Inés Zigarán, el presidente del bloque del Frente Cambia Jujuy Santiago Jubert, diputados, funcionarios, invitados y familiares de los nuevos funcionarios que colmaron el Salón de la Bandera.

Luego de la lectura del acta y la toma del juramento el mandatario jujeño manifestó sentirse muy feliz y agradecido con los nuevos integrantes de su gabinete pero también con la función realizada por sus antecesores, que en algunos casos se venían desempeñando desde hace una década.

TOMA DE JURAMENTO | EL GOBERNADOR CARLOS SADIR Y EL MINISTRO DE AMBIENTE.

"Decirles que estamos prestos con nuestros nuevos funcionarios para seguir con este proyecto, que nació en el 2015, donde llegamos con la gobernación de Gerardo Morales, tuve la suerte de ser su ministro de Hacienda por muchos años hasta que me tocó esta responsabilidad de ser el gobernador desde 2023", indicó Sadir y agregó que "tienen todo mi apoyo, nuestro apoyo, el trabajo que toca es seguir en este proyecto, seguir haciendo grande Jujuy, seguir trabajando por Jujuy en ámbitos tan importantes como son Salud, Educación y Ambiente y Cambio Climático y por supuesto la gran responsabilidad de la Fiscalía de Estado".

Y enfatizó en que "para seguir trabajando, haciendo grande Jujuy necesitamos más y mejor Educación, Salud, atender toda la problemática del cambio climático y en la parte legal la de todos los días que es mucha y ardua".

Fue claro en que "este es un proyecto de largo alcance, es un proyecto que viene para muchos años más, del cual hoy comienzan a formar parte en estos cargos, desearles lo mejor, felicitarlos, agradecerles por aceptar este desafío y decirles que vamos a seguir trabajando todos juntos por un Jujuy mejor, que es todo lo que nuestra ciudadanía quiere, nos votó para esto así que vamos a trabajar fuerte para hacer grande Jujuy".

En el diálogo con la prensa posterior Sadir anticipó que "seguramente va a haber más cambios en el gabinete, estos son los que estamos realizando hoy (por ayer), tenemos las renuncias a disposición, estamos analizando todas y vamos a seguir produciendo algunas modificaciones".

Manzur, titular del ISJ desde el 2020, reemplaza a Gustavo Bouhid; Teseira, Maestra Ilustre 2019 y supervisora, sucede a Miriam Serrano y Álvarez -presidente de Girsu- cubrirá la vacante dejada por la ahora diputada nacional María Inés Zigarán.

Las primeras expresiones de los elegidos

José Rubén Manzur SALUD

La idea es dar continuidad, desde el Gobierno de la Provincia se viene haciendo una gran inversión en Salud y la recomendación del Gobernador es básicamente seguir apostando y pensando en la gente. Vamos a ir por la línea de trabajo de la accesibilidad a los servicios de salud y sobre todo en la calidad de dichos servicios. Vamos a poner el acento fuertemente en la Atención Primaria de la Salud. Y vamos a seguir trabajando con el plan de vacunación, en Jujuy hubo indicadores muy importantes en cuanto a la cantidad de gente que accedió a la vacuna y seguiremos en esa línea, fundamentalmente el tema promoción y prevención va a ser uno de los ejes del Ministerio de Salud.

Daniela Teseira EDUCACIÓN

Vengo a representar al Ministerio de Educación con la convicción de que empecemos a crear redes con los municipios también, porque quiero combinar políticas públicas con políticas educativas. La prioridad será la reorganización administrativa, la burocracia, creo que el Ministerio de Educación tiene que estar al servicio de la escuela y no la escuela al servicio de la burocracia. En primera instancia quiero fortalecer y visibilizar los equipos directivos, supervisivos, obviamente el alumno y luego la familia que tiene sí o sí que acompañar al Ministerio de Educación para poder seguir adelante. Me quiero reunir primero con todo el equipo para ver cómo vamos a trabajar.

Leandro Álvarez AMBIENTE

Primero vamos a hablar con el Gobernador, vamos a ver los lineamientos si hay que corregir o no el rumbo en algún sentido. Estuvo María Inés Zigarán 10 años en el Ministerio lo conocía bien, lo llevaba muy bien. Principalmente la gestión de residuos, nos están entregando la octava planta de tratamiento así que tenemos que ver cómo vamos a mejorar la gestión en la capital y en toda la provincia. Me interesa y me preocupa ver sobre la ruta o en lugares en los barrios el amontonamiento de basura, hay que ver qué solución darle. Con la estación húmeda tenemos el riesgo de anegación y con la estación seca es una carga ígnea, de fuego, muy alta.

Diego Cussel FISCAL DE ESTADO

Es una gran responsabilidad y un nuevo desafío tanto profesional como personal y así lo asumo en este día y vamos a trabajar día a día con el gran compromiso que tomé. Hace 12 años soy fiscal penal y ahora el gobernador de la provincia Carlos Sadir me convocó a asumir este cargo tan importante como es fiscal de Estado y en ese sentido lo asumí con el compromiso que ello implica. Mañana (por hoy) a primera hora ya estaré en Casa de Gobierno en el despacho del Fiscal de Estado para interiorizarme, e iremos viendo día a día cómo vamos armando el equipo. Antes de este día y de este acto (por ayer) no tomé ningún contacto con ninguna persona ni con ningún papel.

Facundo Agustín Luna PROCURADOR

Las funciones del procurador del Tesoro de la Provincia son supervisar la ejecución y el desenvolvimiento que lleva adelante toda la parte que es judicial de la Fiscalía de Estado. Yo venía desempeñándome como secretario de Gobierno de la Provincia así que venía trabajando en el Ministerio de Gobierno y Justicia, viendo lo atinente a las relaciones políticas pero ahora vamos a un desafío un poco más técnico sin dejar de lado la tarea política que tiene mucho que ver con la actividad que desarrolla la Fiscalía de Estado. La litigiosidad lo ideal sería que se reduzca pero vivimos en una realidad social compleja que lo que genera es al revés, que aumente y que año a año vaya creciendo.