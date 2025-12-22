El Alborozo Humahuaqueño se presentó en esta ciudad

El Alborozo Humahuaqueño fue presentado protocolarmente ayer en esta ciudad por las autoridades municipales de Humahuaca, pero el lanzamiento cultural será el próximo 30 desde las 10 en el Centro Cultural "Culturarte" donde se pondrá de manifiesto las diferentes expresiones culturales, tradicionales, costumbristas y religiosas.

La extensa programación que inició en noviembre con la conmemoración del día de Todos los santos y de los Fieles difuntos, finalizará en marzo con el Carnaval de remache y en el medio, se desarrollarán numerosas festividades populares siendo las centrales las honras a la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero y el carnaval desde el 14 de ese mes.

Karina Paniagua, intendente de Humahuaca, acompañada del secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena y junto a sus secretarios municipales de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres y de Turismo, Alexis Bolívar, se refirió a la propuesta turística y cultural de la temporada de verano e invitó a los jujeños llegarse hasta su ciudad para ser partícipes.

COCINERAS | JULIA CHÁVEZ Y MARIBEL MADRIGAL SORPRENDIERON CON SUS COMIDAS

El municipio inició en noviembre el camino hacia los 50 años del Alborozo Humahuaqueño en el 2027, y a pesar del tiempo que resta ya comenzó a organizarlo en base a lo que se desarrollará entre el 2025 y 2026. Es que quiere celebrarlo a lo grande, reconocer a sus iniciadores y a todos los que fueron protagonistas y colaboraron en su desarrollo fortaleciéndolo como una de las propuestas culturales propias del pueblo quebradeño.

Actualmente se transita por el Alborozo navideño con las celebraciones por el nacimiento de Jesús y una vez cerrada esa etapa, comenzará el Alborozo propiamente dicho con festividades populares y expresiones culturales, junto al Alborozo turístico y el Alborozo deportivo con múltiples actividades para la comunidad y visitantes.

EMILIANO GUANUCO, ERQUERO

"Estamos muy entusiasmados transitando este hermoso tiempo de celebraciones que reúne a las familias, Humahuaca está preparada para recibir a turistas y jujeños, los esperamos con los brazos abiertos para que sean partícipes en todas nuestras actividades. Y cuando estén allá, se puedan sentir un humahuaqueño más", señaló Paniagua y prometió que el próximo martes anticipará el carnaval en esta ciudad.

La festividad que lleva al carnaval

La apertura de la presentación la hizo Emiliano Guanuco, de 5 años de edad ejecutando el erke y sorprendiendo a los presentes en el Centro Cultural “Culturarte”, José Rodríguez Bárcena elogió al niño del JIN N° 2 de la Escuela “Héroes humahuaqueños”. Para agasajar a los asistentes Julia Chávez y Maribel Madrigal, ayudantes de cocina del Comedor municipal, sirvieron guisos de quinua, de pape verde y de trigo; tamales, mote de haba con queso de cabra, locro, estofado de cordero, también chicha de maní, de maíz y aloja; choclos con queso, y otras exquisiteces.

En el acto estuvo también el historiador y folclorista humahuaqueño Luis Vega, quien el 23 de enero estrenará el carnavalito “Alborozo Humahuaqueño” con letra de Daniel Palacios, ese día también se presentará La leyenda de Humahuaca.