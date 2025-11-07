Realizaron la degustación de platos para la Cena Blanca

Ayer se realizó la degustación de los posibles platos que formen parte del menú de la Cena Blanca 2025 de la que participaran alrededor de más de 3 mil alumnos que finalizan el nivel secundario.

De la degustación participaron 10 alumnos que egresan este año y 5 docentes.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de saborear una amplia variedad de platos y brindar sugerencias.

Recepción: Sándwiches de miga, entrada con empanadas de queso, carne y pollo.

Plato Principal, Milanesa de Carne con Salsa cuatro Quesos y Papas Fritas.

Postre, bombón escoces decorado con salsa de dulce de leche.

Fin de fiestas con pata flambeada y bebida sin alcohol toda la noche.

Tal como ocurrió años anteriores también se incluirá platos vegetarianos y libres de TAAC.

En estos días se confirmará cual será el menú y el costo de la tarjeta que se estima rondaría los 80 mil pesos para esta fiesta que se celebrara el próximo 5 de diciembre en Ciudad Cultural y que reunirá a todos los egresados del nivel medio de la ciudad capital.