Aprehendieron a un hombre con pedido de captura por robo cuando vendía indumentaria en la vía pública

En un operativo de prevención llevado a cabo durante la madrugada de hoy, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito lograron la aprehensión de un hombre que se encontraba requerido por la Justicia por hechos de robo.

El procedimiento se desarrolló en un sector de la calle Moctezuma, en el barrio San Pedrito. Según informaron fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando tareas de rutina cuando observaron a dos sujetos, conocidos en el ambiente delictual, ofreciendo diversas prendas de indumentaria a los transeúntes.

Ant la sospecha, los oficiales procedieron a la demora preventiva de ambos individuos para realizar las consultas de rigor. Al ser interrogados, los demorados no supieron justificar la propiedad ni la procedencia de la mercadería que estaban comercializando.

Inmediatamente, se realizó una consulta al Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), la cual arrojó un resultado crucial: uno de los hombres aprehendidos registraba un pedido de detención vigente por su presunta participación en hechos delictivos categorizados como robo.

De esta manera, el individuo con la orden activa fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que su acompañante también permanece detenido, a la espera de que se definan las causas y se establezcan las responsabilidades correspondientes por la tenencia y venta de los objetos presumiblemente robados.