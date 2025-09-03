¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Mitad de semana con 22 grados

A partir de mañana descenderían las temperaturas máximas y hay probabilidades de precipitaciones.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 08:00

Mitad de semana y al parecer, según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta hoy las temperaturas serian agradables en San Salvador de Jujuy y gran parte de la provincia. Es que se espera que a partir de mañana las temperaturas máximas desciendan y ronden en los 16 grados. Mañana se anticipa mínima de 8 grados y máxima de 16 con probabilidades del 40% de lluvias aisladas durante la mañana y para la tarde y noche se esperan lloviznas.

Para hoy se espera cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 22 grados son probabilidades de precipitaciones. Lo mismo se espera para la zona de los valles mientras que para el ramal la temperatura máxima podría alcanzar los 24 grados centígrados.

En Humahuaca se espera para hoy también cielo mayormente nublado con máxima de 23 grados.

En La Quiaca, se anticipa para hoy 20 grados de temperatura máxima con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias.

 

 

 

