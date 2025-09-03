Esta tarde se elige a la representante departamental de Santa Catalina

Santa Catalina será el primer departamento jujeño en elegir a sus representantes estudiantiles. La cita es esta tarde en el polideportivo de Cusi Cusi, bajo la organización de la comunidad educativa del Colegio Polimodal 1 de bella localidad puneña.
Se prevé la participación de las candidatas a reina y chico 10 de las escuelas Rural 1, de Paicone; Rural 3, de San Juan de Misa Rumi; Secundario 9, de Ciénega de Paicone; Polimodal 7, de Santa Catalina; Agrotécnica 14, de Cieneguillas; Secundario 55, de Oratorio; Secundario de Arte 30, de Casira; Secundario 63, de La Ciénaga; y el anfitrión Polimodal 1, de Cusi Cusi.
La directora del establecimiento anfitrión, María Magdalena Flores, dijo que el proyecto elaborado por los alumnos trasciende la mera representación estética para convertirse en un reconocimiento a aquellos estudiantes que encarnan los valores de participación y compromiso social.