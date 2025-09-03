Cochinoca se prepara para la gran elección departamental

En esta ocasión, serán nueve candidatas quienes buscarán conquistar al jurado y al público, acompañadas por la elección de pajes, que también contará con nueve chicos representantes de las instituciones educativas locales.

La jornada promete no solo brillo y juventud, sino también un clima festivo con la presentación de artistas invitados, entre ellos la cantante Cele Rodríguez y el grupo Bandimania, que animarán la tarde con su música.

La comunidad de Abra Pampa ya palpita con entusiasmo este encuentro, que cada año convoca a familias, estudiantes y vecinos para compartir una de las celebraciones más esperadas dentro del calendario estudiantil.