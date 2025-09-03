¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
La Quiaca
Tilcara
rock
Alberto Buly
teatro
El tiempo en Jujuy
Cochinoca
Onda Estudiantil 2025
Certamen comunitario
Purmamarca
La Quiaca
Tilcara
rock
Alberto Buly
teatro
El tiempo en Jujuy
Cochinoca

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1360.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil 2025

Cochinoca se prepara para la gran elección departamental

Mañana a partir de las 17 horas, el anfiteatro municipal de Abrapampa será el escenario de una nueva edición de la tradicional elección estudiantil, organizada por la Escuela Provincial Agrotécnica N°8.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 07:57

En esta ocasión, serán nueve candidatas quienes buscarán conquistar al jurado y al público, acompañadas por la elección de pajes, que también contará con nueve chicos representantes de las instituciones educativas locales.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En esta ocasión, serán nueve candidatas quienes buscarán conquistar al jurado y al público, acompañadas por la elección de pajes, que también contará con nueve chicos representantes de las instituciones educativas locales.

La jornada promete no solo brillo y juventud, sino también un clima festivo con la presentación de artistas invitados, entre ellos la cantante Cele Rodríguez y el grupo Bandimania, que animarán la tarde con su música.

La comunidad de Abra Pampa ya palpita con entusiasmo este encuentro, que cada año convoca a familias, estudiantes y vecinos para compartir una de las celebraciones más esperadas dentro del calendario estudiantil.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD