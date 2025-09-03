Le cantó a Santa Rosa y ahora a los estudiantes

Alberto Buly visitó una vez más, la Capilla de Alto Comedero, donde es habitué para ofrecer su canto. Este sábado fue parte de la Serenata a Santa Rosa de Lima.

El artista se manifestó feliz de esta nueva participación, ya que siempre lo hace en el marco de su tradicional Cruzada Solidaria. El cantautor está siempre dispuesto a ofrecer su show en movidas de humanidad y de solidaridad, desde hace más de 30 años.

En la ocasión, compartió escenario con diferentes grupos musicales, de danzas y solistas.

Su actividad creativa todos los años sorprende a su público con novedades. Cabe menciona que en este momento Buly está escribiendo nuevas canciones y a punto de lanzar temas de su autoría que no salieron todavía a la luz.

Sigue además con sus presentaciones en vivo junto a sus "Brujitas", no sólo en nuestra provincia, sino también fuera de ella.

"Desde mi primera grabación me jugué con temas propios, y dada la aceptación de la canción 'Me enamoré de una bruja', se creó un show visual muy agradable y original, luego vino 'Le dicen Drácula', 'La Primavera llegó' y otros". Lo cierto es que más allá de esos hit, el repertorio de Buly se renueva constantemente, y su show también incluyendo efectos especiales que la tecnología le permite.

"El show también tiene en cuenta el vestuario", cuenta y confiesa, "grabar no fue fácil, pero salió bien porque hoy la mayoría de los grupos o solistas optan por hacer covers de temas que fueron éxitos y las posibilidades de trabajo se acrecientan, ya que mucha gente los conoce, pero yo doy gracias que algunas de mis canciones dejaron su huella en el ámbito musical, y en éste mes de setiembre que se aproxima, 'La primavera llegó' (que habla de la algarabía estudiantil en Jujuy para este tiempo), en algún lugar se estará escuchando. Esa canción a la gente de mi generación, además, como a mí, la transporta al tiempo de la adolescencia. Es una letra muy siempre que describe momentos únicos, dicho por productores con trayectoria", concluye.