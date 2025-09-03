Robó el dinero recaudado a una vendedora ambulante

Un hombre amenazó con un arma blanca a una vendedora ambulante y tras un forcejeo, le arrebató la recaudación del día y se fugó, en la ciudad de Perico.

Un hombre amenazó con un arma blanca a una vendedora ambulante y tras un forcejeo, le arrebató la recaudación del día y se fugó, en la ciudad de Perico.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 20 en una plaza ubicada frente a la terminal de ómnibus de la mencionada ciudad de comercial.

Fue en esas circunstancias que un sujeto interceptó a una mujer y la amenazó con arma blanca mientras exigía que entregue todas las pertenencias.

La víctima opuso resistencia, pero el irascible protagonista forcejeó, le arrebató una riñonera y una campera y emprendió la fuga con dirección a la avenida Villafañe.

De manera inmediata la damnificada se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 y al denunciar el episodio agregó que se dedica a la venta ambulante y que estaba por retornar a su domicilio luego de vender todo, cuando fue atacada.

Además indicó que lamentablemente sufrió la sustracción de 240 mil pesos, equivalente a la recaudación del día.

Una comisión policial realizó recorridos por el sector donde tuvo lugar el ilícito, aunque no logró dar con el paradero del inculpado.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de las cámaras del sector y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6.