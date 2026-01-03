Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York donde será juzgado

El Boeing 757 que trasladó bajo custodia estadounidense a Nicolás Maduro aterrizó este sábado en el estado de Nueva York. La aeronave tocó pista en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de la ciudad, donde agentes federales abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

De acuerdo con la cadena CNN, Maduro será llevado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, a la espera de su primera comparecencia ante un juez. Su esposa, Cilia Flores, viajó en el mismo vuelo y quedó igualmente bajo custodia.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Maduro en 2020 y este sábado hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas. Hasta ahora, el proceso se desarrollaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

Según las autoridades, la operación que permitió su detención se ejecutó horas antes en Caracas. El presidente Donald Trump confirmó que el destino final de los detenidos sería Nueva York. “Serán llevados a Nueva York”, afirmó el mandatario en declaraciones televisivas, al referirse a los pasos posteriores a la captura.

Trump describió el operativo como una acción de alta complejidad, planificada durante meses.

Noticia en desarrollo...