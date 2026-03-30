Se gestionó obra clave para el desarrollo y la conectividad

El intendente Rubén Eduardo Rivarola participó de la firma de convenio interinstitucional entre las comunas de Palpalá y San Salvador de Jujuy, para la ejecución de una importante obra de mejoramiento urbano en avenida Juella que conecta Alto Comedero y el barrio San José. Esta comprende infraestructura pluvial, cordones cunetas, ochavas, badenes y bocacalles, que serán ejecutado por el Ejecutivo provincial a través del Ente Regulador de Planificación Urbana.

El mandatario palpaleño, se mostró complacido con el trabajo interinstitucional alcanzado y señaló: "Estamos muy satisfechos por ver al fin concretado el puntapié inicial con la firma del convenio para la ejecución de esta gran obra de la avenida Juella. Fueron años de insistir, golpear puertas en organismos nacionales, de quienes jamás obtuvimos respuesta. Por suerte, acudiendo al gobernador Sadir logramos tener una repuesta favorable, y agradecemos enormemente que cumplió su promesa de financiar esta obra fundamental y de gran envergadura, porque une ambas ciudades de Palpalá y San Salvador de Jujuy".

La obra -de dos kilómetros y 200 metros de extensión-, comprende 44 cuadras que incluyen platabanda con ciclovías, parquización, cordones cuneta, badenes y desagües pluviales, que se ejecutarán por etapas. Ahora, tras la firma del convenio, los municipios podrán dar respaldo técnico con supervisión y control necesario. El proyecto se enmarca en el plan de desarrollo metropolitano del "Gran Jujuy", una agenda común que comparten San Salvador, Palpalá y Yala.

Por su parte, el gobernador Carlos Sadir destacó, que "considerando que esta es una obra postergada en la liberación de fondos por Nación durante muchos años, y de gran importancia para este populoso sector de Alto Comedero y Palpalá, tomamos la decisión de ejecutar la obra de mejoramiento de avenida Juella con recursos propios. Es un circuito principal que divide las dos ciudades y tiene mucho tránsito, y que en el futuro proyectamos que tenga un acceso directo a las colectoras y la conexión para acceder a las rutas".

Más adelante, el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge explicó, que "esta es una obra que estábamos esperando, paralizada por diversos motivos por el gobierno nacional. Insistimos junto al intendente Rivarola y fuimos escuchados por el gobierno provincial, que al fin nos dio respuesta a nuestra demanda. Esta arteria tiene una gran importancia porque es la integración del barrio San José con Alto Comedero y San Salvador de Jujuy, donde viven muchísimos vecinos y tiene la estructura orgánica de las grandes avenidas que dan sentido a esta parte de ambas ciudades.

Por último, Bárbara Gómez, vecina del sector, no ocultó su satisfacción por el inminente inicio de la obra: "Los vecinos tenemos una enorme felicidad por esta gran obra que se va a hacer en la avenida Juella. Es muy bueno ver cuando nuestros gobernantes, el gobernador Sadir y los intendentes 'Chuli' Jorge y Rubén Eduardo Rivarola, se unen para dar respuesta y beneficiar a todas las familias de este populoso sector de San José y Alto Comedero. Esto representa una mejor calidad de vida para todos los vecinos", cerró.

Semana de Malvinas

En otro orden, la Municipalidad de Palpalá viene desarrollando la "Semana de Malvinas", y para hoy a las 9.30 tiene prevista la proyección de documentales, charlas y testimonios, en el Museo "Héroes de Malvinas", mientras que mañana a las 21, en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, se cumplirá "Vigilia a Malvinas", XIV edición en Palpalá, en adhesión a la Ley Nacional 26.846.

Finalmente el 2 de abril, a las 16, acto central conmemorando los 44° Años del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", en la plazoleta "Héroes de Malvinas", con posterior desfile cívico-militar.