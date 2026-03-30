Fieles jujeños celebraron ayer el Domingo de Ramos

En el marco de la celebración del Domingo de Ramos, cientos de fieles participaron ayer por la mañana de la tradicional bendición de los ramos y posterior procesión en inmediaciones de la Catedral Basílica, dando inicio a la Semana Santa en la capital jujeña.

La jornada comenzó minutos después de las 9, cuando los creyentes empezaron a concentrarse en la plaza Belgrano portando ramas de olivo y palmas, en un clima de recogimiento y profunda devoción. Luego se llevó a cabo la tradicional procesión alrededor de la plaza, evocando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico cristiano.

Al finalizar el recorrido, los fieles se dirigieron al ingreso de la carpa instalada de manera provisoria, la cual reemplaza temporalmente al templo mayor. Allí recibieron la bendición de los ramos impartida por el obispo de la Diócesis, Daniel Fernández, junto al párroco Manuel Alfaro, quienes acompañaron la ceremonia con palabras de reflexión y fe.

PROCESIÓN | LA FE SE HIZO PRESENTE EN LA PLAZA CON LA EMOTIVA CELEBRACIÓN.

Concluido el rito de la bendición, dio inicio la misa central, que contó con una nutrida participación de la comunidad. La celebración incluyó la lectura de dos pasajes del Evangelio, siguiendo la tradición propia de esta fecha. El primero de ellos, proclamado antes de la procesión, corresponde al texto de Mateo 21, 1-11, que narra la llegada de Jesús a Jerusalén entre aclamaciones del pueblo.

Posteriormente, ya dentro del ámbito litúrgico, se dio lugar a la lectura principal del Evangelio, centrada en el relato de la Pasión de Cristo, tomado también de San Mateo (Mateo 26, 14–27, 66). Ese extenso pasaje invita a los fieles a adentrarse en los momentos finales de la vida de Jesús, marcando el tono reflexivo y solemne que caracteriza a la Semana Santa.

CELEBRACIÓN DE LA MISA | MOMENTO DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN DE LOS FIELES.

En ese contexto, varios participantes compartieron sus sensaciones tras la ceremonia en diálogo con El Tribuno de Jujuy. Claudia Canelo, devota que reside en la provincia desde hace un año y medio, expresó su emoción: "Fue muy lindo e importante para nosotros, hace un año y medio que estamos viviendo en la provincia, venimos de Buenos Aires, es todo tan hermoso como lo viven en Jujuy, es muy familiar". Además, destacó el valor de la tradición en su vida cotidiana: "Esto ya forma parte de la tradición de la familia" y agregó que "para Semana Santa nos preparamos con la familia y uno de eso es con el Domingo de Ramos".

Por su parte, Julio Arraya también compartió su experiencia junto a sus seres queridos. "Lo viví hermoso junto a mis hijos, es una época bastante esperada, tenemos mucha fe y esperamos que le vaya bien a todos los jujeños y argentinos, también es un momento de reflexión e invitamos a todos los seres humanos a que lo hagan". En ese sentido añadió que "le pedimos a la Mamita del Cerro que nos vaya bien en el año y sea un buen año" y remarcó el carácter introspectivo de la fecha, "meditamos todo lo que hicimos bien o mal".

La celebración se desarrolló en un ambiente de respeto y participación activa, con familias enteras que se acercaron para compartir este momento de fe. Como cada año, el Domingo de Ramos no solo representa una tradición profundamente arraigada en la comunidad jujeña, sino también una oportunidad para renovar el compromiso espiritual y acompañar, desde la fe, el camino hacia la Pascua.

Bono prorrogado

TRADICIÓN | FAMILIAS ENTERAS PARTICIPARON DEL INICIO DE LA SEMANA SANTA.

El Consejo Económico Pastoral de la parroquia del Santísimo Salvador-Catedral Basílica de Jujuy informó a toda la comunidad jujeña, que el sorteo del bono contribución “Todos por la Catedral de Jujuy” programado para el 6 de abril de 2026 se sorteará el 16 de julio de 2026. La prórroga fue autorizada por Resolución Nº 86 del Inprojuy el 27 de este mes. Recordaron que el objetivo del bono es solventar la compra de la carpa instalada en el atrio de la Catedral Basílica hasta tanto se realicen los trabajos de restauración del templo catedralicio.