18°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Brenda Asnicar
Partido Justicialista
Transporte
Paritaria docente
corrupción
hombre
La Renga en Jujuy
rescate
Magis TV
Corsos Capitalinos 2026
Brenda Asnicar
Partido Justicialista
Transporte
Paritaria docente
corrupción
hombre
La Renga en Jujuy
rescate
Magis TV
Corsos Capitalinos 2026

DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Corsos Capitalinos 2026

El caporalito sanpedreño debutó en los Corsos 2026

Sobre la avenida Forestal, al ritmo de la música y acompañado por su fraternidad caporal de San Pedro, Salvador desfiló con seguridad y entusiasmo, despertando ternura entre los presentes.

Lunes, 09 de febrero de 2026 22:14

Salvador, el pequeño bailarín de tan solo dos años que se volvió viral en TikTok, debutó en los Corsos Capitalinos 2026 y se llevó todos los aplausos del público.

Notas Relacionadas

El niño se hizo conocido días atrás luego de que su mamá publicara un video donde mostraba su emoción al recibir su traje de caporal. En las imágenes se lo ve feliz, ansioso y orgulloso de lucir su vestimenta roja con cascabeles, lista para brillar en la noche de carnaval.

Finalmente llegó el gran momento. Sobre la avenida Forestal, al ritmo de la música y acompañado por su fraternidad caporal de San Pedro, Salvador desfiló con seguridad y entusiasmo, despertando ternura entre los presentes.

Entre bailes, sonrisas y aplausos, el pequeño caporalito vivió su esperado debut en los corsos, convirtiéndose en una de las postales más emotivas de la jornada.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD