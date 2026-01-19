Corte total en la Ruta Provincial 35 camino a Ocloyas

Debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, la Ruta Provincial 35 camino a la localidad de Ocloyas se encuentra actualmente intransitable y cortada en su totalidad. Las lluvias han provocado daños estructurales graves en la calzada que impiden cualquier tipo de paso vehicular.

El corte abarca diversos tramos del camino, presentándose las situaciones más complejas en Pie de la Cuesta, Tilquiza, El Payo, zonas adyacentes del trayecto hacia Ocloyas.

El corte se debe a desprendimiento de cerros sobre la calzada. Además hay socavones y hundimientos graves del terreno que comprometen la seguridad del asfalto.

Se solicita a los conductores no intentar circular por la ruta provincial 35 hasta nuevo aviso.

Si circula por rutas aledañas, hacerlo con cuidado debido a la calzada resbaladiza y posibles restos de sedimentos.

El personal de la Dirección Provincial de Vialidad ya ha sido notificado y se espera que las tareas de despeje y evaluación de daños comiencen apenas las condiciones climáticas lo permitan.