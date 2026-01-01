Desde qué hora funciona el transporte urbano en la capital

El transporte público de pasajeros en San Salvador de Jujuy tendrá un cronograma especial durante los dos primeros días del año, con servicios limitados y cambios en las tarifas del transporte alternativo, informó el área municipal de Transporte.

Para este jueves 1° de enero, el servicio urbano reiniciará su operación recién a partir de las 17, con una cantidad reducida de unidades en todas las líneas. En paralelo, el transporte alternativo (remises y taxis) funcionará aplicando la denominada Tarifa 2.

El viernes 2 de enero, en tanto, los colectivos circularán durante toda la jornada con frecuencias menores, también con unidades reducidas. Para ese día, el transporte alternativo regresará a la Tarifa 1.

Desde la Municipalidad recomendaron a la población considerar estos cambios al momento de planificar sus traslados, ya que la oferta de transporte estará por debajo de la habitual en ambos días.