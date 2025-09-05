El Estadio Olímpico de la ciudad siderúrgica será, hoy a partir de las 20, el escenario de la elección de la reina departamental de Palpalá.

Las once candidatas fueron recibidas ayer por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien las agasajó después del tradicional Pasaje primaveral por las galerías del Centro Cívico acompañadas de la banda de Música del Ejército Argentino.

Se mostró contento con la experiencia de las jóvenes, quienes agradecieron las actividades y la oportunidad de dialogar sobre sus vivencias. Asimismo, destacó la importancia de la amistad que se forma entre las candidatas cada año. "La elección de la reina departamental se llevará a cabo, por segundo año consecutivo, en el estadio olímpico, con entrada libre y gratuita. La decisión responde a la necesidad de brindar un espacio más amplio que permita la presencia de un mayor número de familiares y compañeros. Desde el municipio trabajamos con el compromiso de acompañar a la juventud y de fortalecer la Fiesta Nacional de los Estudiantes", expresó el intendente Rubén Eduardo Rivarola.

"La apertura de puertas será a partir de las 19. Además, se dará oportunidad a artistas locales y escuelas de danza de Palpalá para que se presenten en un espectáculo conjunto, una iniciativa que se implementó el año pasado y que se busca mantener para realzar la fiesta y la cultura de la ciudad", explicó el jefe comunal.