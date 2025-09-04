¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Septiembre, Jujuy, Argentina
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Abra Pampa se prepara para recibir a la juventud

Esta tarde se elegirá a la joven que representara al estudiantado de Cochinoca.

Jueves, 04 de septiembre de 2025
CAPA PINTADA A MANO | LA LUCE GIANELLA GARCÍA, REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL 2024 DEL DEPARTAMENTO COCHINOCA.

La Capital de la Puna esta tarde se viste de fiesta porque es la anfitriona de la elección de la embajadora del departamento de Cochinoca. La cita es partir de las 17 en el anfiteatro municipal de la ciudad de Abra Pampa.

La Capital de la Puna esta tarde se viste de fiesta porque es la anfitriona de la elección de la embajadora del departamento de Cochinoca. La cita es partir de las 17 en el anfiteatro municipal de la ciudad de Abra Pampa.

La elección de la embajadora provincial está prevista para el 22 de este mes en la Ciudad Cultural.

Nueve candidatas son las señoritas quienes buscarán conquistar al jurado y al público, y suceder a Gianella García, representante departamental 2024.

Las jovencitas candidatas al cetro departamental son Carla Rocío Aucapiña, del colegio Polimodal Nº 2; Luisana Naomi Bernardette Oña, de la Escuela Secundaria Rural Nº 4 de Puesto del Marqués; Carolina Nayra Valentina Tolaba, de la Escuela Normal "Juan Bautista Cabral" de Abra Pampa; Sofía Milagros Rosales, de la Escuela Provincial Agrotécnica N°8 de Abra Pampa; Marianela Bitia Sarapura, del colegio Secundario Nº 11 de Tusaquillas; Amalia Merlina Valdiviezo de la Escuela Secundaria Rural Nº 1 de Quebraleña; Laura Ruth Solange Quipildor, del Colegio secundario 50 de Tres Pozos; Marcelina Fernanda Solanao, del Colegio Secundario N°22 de Cochinoca; y Cristina Rosaura Isabel Carrillo, del colegio Secundario Nº 19 de Casabindo.

La jornada promete no solo brillo y juventud, sino también un clima festivo con la presentación de artistas invitados, entre ellos la cantante Cele Rodríguez y el grupo Bandimania, que animarán la tarde con su música.

La comunidad de Abra Pampa ya palpita con entusiasmo este encuentro, que cada año convoca a familias, estudiantes y vecinos para compartir una de las celebraciones más esperadas dentro del calendario estudiantil.

Quien resulte electa hoy representará al departamento Cochinoca en la elección provincial a realizarse el 22 del corriente en la Ciudad Cultural.

En Abra Pampa se realizará hoy la elección departamental de Cochinoca

LUCIENDO LA CAPA

 

