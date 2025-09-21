"Nicol no estará sola en la elección provincial"

ABRA PAMPA (Corresponsal).

Durante esta semana, la comunidad educativa de Lagunillas de Farallón se movilizó con entusiasmo y compromiso para acompañar a Nicol Acho, joven embajadora del departamento Rinconada, en su participación en la elección de la representante provincial en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Desde el miércoles, docentes y alumnos del colegio secundario N° 8 trabajaron codo a codo preparando las banderas, los banners, letras y cada detalle con esmero y dedicación para apoyar a su candidata.

“PROBANDO” UN CARTEL

Más que una tarea escolar, fue una expresión colectiva de afecto. Hoy, con todo dispuesto para el viaje mañana a San Salvador de Jujuy, la emoción se percibe en cada rincón del pueblo.

El docente Tomás Cussi expresó con profunda convicción: "Nicol, alumna de nuestro secundario y representante del departamento Rinconada, no estará sola en la elección provincial. La acompañaremos con el alma entera de la comunidad, con el aliento de sus profesores, la fuerza de sus compañeros y el abrazo cálido de Lagunillas de Farallón".

SATISFACCIÓN | ALUMNOS CON SU TRABAJO TERMINADO.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes es mucho más que una celebración tradicional: es el reflejo vivo de una juventud que sueña, que crea, que se une. Es la ilusión que brota desde cada rincón de la provincia, como Lagunillas de Farallón, y se expresa en una sonrisa, una bandera, un aplauso, y en el esfuerzo compartido. No importan los casi 290 kilómetros que deben recorrer: lo esencial es estar presentes, acompañando con orgullo a su embajadora.

La elección de la representante provincial es uno de los momentos más esperados. No se trata únicamente de coronas ni vestidos: se trata de portar con dignidad y alegría, las raíces, las voces y las esperanzas de un departamento.

OTRO CARTEL | CON EL NOMBRE DEL MARAVILLOSO PUEBLITO PUNEÑO QUE LOS VIO NACER.

Nicol Acho lleva todo eso en su mirada. Lleva la Puna, el esfuerzo, la ternura de su gente. Lleva la ilusión de un pueblo que cree en ella, que la acompaña y que la celebra.

Mañana Nicol subirá a la pasarela con la certeza de que toda una comunidad la respalda. Y, sin duda, brillará con la fuerza de su tierra. Porque más allá de los resultados, ya es reina en el corazón de Lagunillas de Farallón.