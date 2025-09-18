°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda Estudiantil 2025
Obras
Turismo y Cultura de Jujuy
Bajo La Viña
Primavera Fest
Thiago Medina
Dólar
Onda Estudiantil 2025
Conciencia Animal
Onda Estudiantil 2025
Obras
Turismo y Cultura de Jujuy
Bajo La Viña
Primavera Fest
Thiago Medina
Dólar
Onda Estudiantil 2025
Conciencia Animal

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Carroceros entrarán gratis al partido de Gimnasia con Agropecuario

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy anunció un beneficio especial para los carroceros

Jueves, 18 de septiembre de 2025 20:46

Los carroceros que deseen ir a alentar al equipo albiceleste solo deben presentar la oblea y  podrán ingresar gratis a las populares en el partido frente a Agropecuario.

El encuentro se disputará este domingo 21 de septiembre a las 18 horas en el estadio 23 de Agosto, y promete una jornada cargada de emoción, donde el fútbol y la fiesta estudiantil se unirán para celebrar a los protagonistas de las carrozas.

Invitan desde la institución albiceleste, que con esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo y la creatividad de los jóvenes que mantienen viva la tradición más linda de Jujuy.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD