Carroceros entrarán gratis al partido de Gimnasia con Agropecuario

Los carroceros que deseen ir a alentar al equipo albiceleste solo deben presentar la oblea y podrán ingresar gratis a las populares en el partido frente a Agropecuario.

El encuentro se disputará este domingo 21 de septiembre a las 18 horas en el estadio 23 de Agosto, y promete una jornada cargada de emoción, donde el fútbol y la fiesta estudiantil se unirán para celebrar a los protagonistas de las carrozas.

Invitan desde la institución albiceleste, que con esta iniciativa busca reconocer el esfuerzo y la creatividad de los jóvenes que mantienen viva la tradición más linda de Jujuy.