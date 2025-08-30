¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
El Tiempo en Jujuy

Alerta amarilla por vientos fuertes

Para hoy se espera una temperatura máxima de 27 °C para la capital de la provincia.

Sabado, 30 de agosto de 2025 08:51

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por vientos fuertes para las zonas de Puna de Susques - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques, donde él área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
El resto del área será afectada, a partir del sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por tal motivo se recomienda a los conductores circular con precaución por la zona respetando las señalizaciones, las velocidades máximas y manteniendo la distancia apropiada de frenado.

En la capital de la provincia la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 27 °C, el cielo se mantendrá parcialmente nublado sin probabilidades de lluvias.

 

 

