24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Incendios forestales

Feroz incendio en ruta nacional 66 provoca baja visibilidad

Un foco de incendio se registra en el ingreso a Perico lo que causa la baja visibilidad, recomiendan a los conductores circular la zona con extrema precaución

Viernes, 22 de agosto de 2025 20:55
IMPACTANTE | LAS LLAMAS SE OBSERVAN DESDE UNA LARGA DISTANCIA.

Un incendio forestal registrado en el ingreso a la ciudad de Perico sobre ruta nacional 66 a la altura del puente impacta a los vecinos y obliga a los conductores a circular con extrema precaución.

La magnitud de las llamas preocupa a la comunidad ante el posible avance del fuego hacia las viviendas.

Dotación de bomberos y personal de la Policía trabajan intensamente para extinguir el fuego, la columna de humo  puede observarse desde la autopista 66 en dirección a Nueva Ciudad. 

LA COLUMNA DE HUMO SOFOCA LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS POR LA ZONA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió para mañana el alerta por peligro de incendios para gran parte del territorio provincial. 
 

 

