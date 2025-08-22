Feroz incendio en ruta nacional 66 provoca baja visibilidad

Un incendio forestal registrado en el ingreso a la ciudad de Perico sobre ruta nacional 66 a la altura del puente impacta a los vecinos y obliga a los conductores a circular con extrema precaución.
La magnitud de las llamas preocupa a la comunidad ante el posible avance del fuego hacia las viviendas.
Dotación de bomberos y personal de la Policía trabajan intensamente para extinguir el fuego, la columna de humo puede observarse desde la autopista 66 en dirección a Nueva Ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió para mañana el alerta por peligro de incendios para gran parte del territorio provincial.