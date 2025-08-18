Alejandro Vilca por el FITU

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) tiene como candidato una vez más al dirigente municipal Alejandro Vilca quien intentara mantener y sostener la banca que hoy ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) tiene como candidato una vez más al dirigente municipal Alejandro Vilca quien intentara mantener y sostener la banca que hoy ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Quien acompaña a Vilca en la lista 504 es una vez más Natalia Morales quiena ctualizalmente es diputada provincial y en tercer lugar el concejal palpaleño Julio Mamaní.