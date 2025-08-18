¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Juegos Forja
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía
Juegos Forja
Complejo Fronterizo Jama
elecciones en bolivia
Rusia
Elecciones 2025
Seguridad Vial
Agencia de Control de Concesiones
Jujuy
Elecciones 2025
Ministerio de Economía

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Leila Chaher por Fuerza Patria Jujuy

Lunes, 18 de agosto de 2025 08:12

La lista 506 Fuerza Patria Jujuy tiene como candidata a diputada nacional quien busca renovar la banca que hoy tienen en la Cámara de Diputados de la Nación.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La lista 506 Fuerza Patria Jujuy tiene como candidata a diputada nacional quien busca renovar la banca que hoy tienen en la Cámara de Diputados de la Nación.

La lista que integran el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario.

Esta lista está integrada también por Juan Manuel soler y Alicia Chalabe en tercer término. Los suplentes son Juan Enrique Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD