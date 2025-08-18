Leila Chaher por Fuerza Patria Jujuy

La lista 506 Fuerza Patria Jujuy tiene como candidata a diputada nacional quien busca renovar la banca que hoy tienen en la Cámara de Diputados de la Nación.

La lista que integran el Partido Justicialista, Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Concertación Forja, Partido Blanco de los Trabajadores y Partido Solidario.

Esta lista está integrada también por Juan Manuel soler y Alicia Chalabe en tercer término. Los suplentes son Juan Enrique Giusti, Daniela Jaled y Santiago Zamora.