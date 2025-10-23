Ya se puede votar para los premios Bitácora 2025

Restan 6 días para elegir a los ganadores de los galardones del turismo Premios Bitácora 2025, que por primera vez saldrán de Buenos Aires y se sumarán a los Premios Bitácora Córdoba durante una ceremonia prevista para el 25 y 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Córdoba.

El mapa del turismo local vive una histórica reconfiguración. Por primera vez en casi dos décadas, los Premios Bitácora, considerados los galardones más relevantes de la industria nacional, trasladan su gran fiesta anual desde Buenos Aires al corazón geográfico del país.

Este movimiento impulsado por Mensajero Producciones, no solo subraya un profundo espíritu federal, sino que también pone a la provincia en el centro de la escena con una doble celebración: la gala nacional, y el estreno de los Premios Bitácora Córdoba.

Esta doble cita se convertirá en la cumbre del reconocimiento al esfuerzo, la innovación y la excelencia de los actores que, día a día motorizan el desarrollo turístico de la Argentina.

Pero para que la fiesta de la industria turística nacional sea completa, la participación del sector es fundamental, ya que los ganadores son elegidos por sus propios pares.

La gala nacional que se celebrará el 26 será la noche donde se reconocerá a lo mejor del turismo del país, incluyendo empresas con alcance global y destinos clave. Para que el voto sea válido y contribuya a elegir a los nuevos referentes, se debe respetar los siguientes pasos.

La votación será a través de la plataforma digital oficial; el sistema fue diseñado para que los profesionales del sector (agentes de viajes, operadores, hoteleros y otros) puedan ingresar y seleccionar a sus elegidos en las diversas categorías.

Link de votación: https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=10

Algunas categorías clave de los Bitácora nacionales son: Compañía aérea de cabotaje con mejor desempeño y servicio, Línea Aérea Internacional: El reconocimiento a la empresa que mejor conectó Argentina con el mundo, Cadena hotelera: Destacando a los grupos que lideran el alojamiento a nivel nacional, Rentadora de autos: Reconocimiento al servicio de movilidad más confiable para el turista, y otros.

La relevancia de los premios se reforzará con presencia de players internacionales, funcionarios nacionales y empresarios de primer nivel, convirtiendo la gala en un evento de alto impacto mediático y comercial en la cual Jujuy.

La iniciativa de Mensajero Producciones surge como una forma de destacar y poner en valor el vasto talento local.