Habilitaron el Multiespacio de barrio General Arias

Ante cientos de personas se realizó la puesta en funcionamiento del 5º Multiespacio, en una jornada inolvidable, en el barrio General Arias, un proyecto innovador que promete mejorar la calidad de vida de los vecinos y toda la comunidad.

NORMA DE AMÉRICA | JUNTO A SU BANDA Y UN POPURRÍ DE CANCIONES.

El festival hizo vibrar a la multitud con la participación de grande artistas como Los Tekis, Los Jujeños y Norma de América, quienes engalanaron la noche e hicieron bailar a todos los espectadores.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, el intendente capitalino Raúl Jorge comentó con gran emoción acerca de este magnifico proyecto "un gran espacio como es este gran barrio y un homenaje permanente que hacemos a un héroe que tenemos que recordarlo como el gran héroe jujeño", dijo y señaló que "este lugar permitirá una integración permanente de muchísimos vecinos que practican deportes, hacen actividades y están hasta altas horas en verano".

LOS NIÑOS DISFRUTARON

Por su parte el Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos, resaltó el trabajo en conjunto "un logro en forma mancomunada, todos trabajando para esta puesta en funcionamiento, todas las secretarías articuladas a través de un solo principio, que es el bienestar y poder mejorar la calidad de vida de los vecinos".

El flamante Multiespacio contempla un área muy vinculada al parque "Eduardo Arias", del otro lado de la actual avenida Arias (ex General Savio), más cerca del corazón del barrio, que cuenta con un espacio verde y un espacio cubierto de más de 1.200 metros cuadrados que habilitará la realización de numerosos eventos.

MOVIMIENTO | INTEGRANTES DEL PROGRAMA “ACTIVATE” DE GENERAL ARIAS.

Además del multiespacio se ejecutó una ampliación de la cancha de vóley, atendiendo el pedido específico de los adultos mayores, quienes participan activamente en la práctica de newcom, lo que motivó realizar trabajos de infraestructura deportiva. También se renovaron por completo los juegos infantiles, se instaló un gimnasio urbano y se realizaron mejoras integrales en todo el sector, con el objetivo de ofrecer espacios más accesibles, funcionales y de calidad para toda la comunidad.