Una propuesta que celebra la fuerza femenina sobre el escenario

Se viene la segunda edición de "Mujeres de la Cumbia"

Una fiesta tropical donde la música se siente en el cuerpo, se baila, se comparte y se celebra.

Jueves, 22 de enero de 2026 00:00
FIESTA TROPICAL | ISA, PATO Y CANDELA, ESTARÁN EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE "MUJERES DE LA CUMBIA".

En un conocido multiespacio, situado en calle Ramírez de Velazco 253, se prepara para vivir una noche especial de música, baile y encuentro este viernes a partir de las 21, con la realización de la Segunda Edición de Mujeres de la Cumbia - Festival Tropical, una propuesta que celebra la fuerza femenina sobre el escenario y la alegría de la música popular.

La velada estará encabezada por Pato Warmi, cantante, artista y gestora cultural, creadora de este ciclo que nace del deseo de compartir, acompañar y abrir caminos a nuevas voces dentro de la escena musical. Con una trayectoria marcada por el compromiso colectivo, Pato Warmi no solo grabó su propio disco Thakhy Warmi y el EP Rimay Kawsay, sino que viene desarrollando un trabajo sostenido en la producción y el impulso de cantantes y cantoras de distintos géneros, generando espacios reales donde el arte crece desde el encuentro y la colaboración.

En esta segunda edición, Pato Warmi estará acompañada por Isa y Candela, dos artistas que se suman a este recorrido con identidad propia. Isa es una cantante emergente que ha compartido escenarios con diversos músicos y actualmente se encuentra desarrollando su proyecto musical. Por su parte, Candela, médica de profesión, decidió también dedicar su vida a la música y a la cumbia, combinando sensibilidad, pasión y compromiso artístico.

En esta oportunidad, Isa y Candela se presentan de la mano de Pato Warmi, atravesando un proceso de preparación, acompañamiento y crecimiento, reflejando el espíritu de Mujeres de la Cumbia: artistas que se encuentran, se sostienen y se animan juntas al escenario.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Pato Warmi expresó que "será un momento para compartir y bailar. Estaría bueno que se sumen para que luego esas personas estén presentes en una tercera edición".

La noche contará además con bailarines invitados y la participación especial de Joaki, artista emergente del baile e influencer jujeña, junto a otros invitados que aportarán movimiento, energía y celebración.

Mujeres de la Cumbia no es solo un festival, sino un espacio vivo: una fiesta tropical donde la música se siente en el cuerpo, se baila, se comparte y se celebra.

Para anticipadas y reservas, comunicarse al 388 480 0388.

 

