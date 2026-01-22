Se viene la segunda edición de "Mujeres de la Cumbia"

En un conocido multiespacio, situado en calle Ramírez de Velazco 253, se prepara para vivir una noche especial de música, baile y encuentro este viernes a partir de las 21, con la realización de la Segunda Edición de Mujeres de la Cumbia - Festival Tropical, una propuesta que celebra la fuerza femenina sobre el escenario y la alegría de la música popular.

La velada estará encabezada por Pato Warmi, cantante, artista y gestora cultural, creadora de este ciclo que nace del deseo de compartir, acompañar y abrir caminos a nuevas voces dentro de la escena musical. Con una trayectoria marcada por el compromiso colectivo, Pato Warmi no solo grabó su propio disco Thakhy Warmi y el EP Rimay Kawsay, sino que viene desarrollando un trabajo sostenido en la producción y el impulso de cantantes y cantoras de distintos géneros, generando espacios reales donde el arte crece desde el encuentro y la colaboración.

En esta segunda edición, Pato Warmi estará acompañada por Isa y Candela, dos artistas que se suman a este recorrido con identidad propia. Isa es una cantante emergente que ha compartido escenarios con diversos músicos y actualmente se encuentra desarrollando su proyecto musical. Por su parte, Candela, médica de profesión, decidió también dedicar su vida a la música y a la cumbia, combinando sensibilidad, pasión y compromiso artístico.

En esta oportunidad, Isa y Candela se presentan de la mano de Pato Warmi, atravesando un proceso de preparación, acompañamiento y crecimiento, reflejando el espíritu de Mujeres de la Cumbia: artistas que se encuentran, se sostienen y se animan juntas al escenario.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Pato Warmi expresó que "será un momento para compartir y bailar. Estaría bueno que se sumen para que luego esas personas estén presentes en una tercera edición".

La noche contará además con bailarines invitados y la participación especial de Joaki, artista emergente del baile e influencer jujeña, junto a otros invitados que aportarán movimiento, energía y celebración.

Mujeres de la Cumbia no es solo un festival, sino un espacio vivo: una fiesta tropical donde la música se siente en el cuerpo, se baila, se comparte y se celebra.

Para anticipadas y reservas, comunicarse al 388 480 0388.