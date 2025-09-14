Creatividad y color en el Premio Ledesma de Arte Infantil

El viernes pasado, se entregaron los reconocimientos a las obras seleccionadas en la edición 2025 del Premio Ledesma de Arte Infantil, una iniciativa que, cada dos años, busca poner en valor la creatividad y el talento de los niños de Jujuy.

Esta edición, que contó con la colaboración del Ministerio de Educación, fue un éxito rotundo. "Agradecemos profundamente a todos los niños y niñas, sus familias, docentes y escuelas por su participación activa y el apoyo constante a lo largo del proceso", expresó Leonor Calvó de la empresa Ledesma, coordinadora del certamen.

De esta forma, el Premio Ledesma reafirma su compromiso de acompañar la etapa de la niñez a través del arte y el aprendizaje compartido. Es una oportunidad para que los más pequeños de la provincia puedan expresarse y mostrar todo lo que tienen para ofrecer.

La exposición de las obras seleccionadas estará abierta al público hasta el 5 de octubre, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural Joven Andino.