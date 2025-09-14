°
14 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
PERICO
Municipalidad capitalina
Liga Jujeña
“Té Conecto”
Artes Marciales
Turismo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
básquet
Paseo de la Plantas
Jadar 2025
Reconocimiento

Creatividad y color en el Premio Ledesma de Arte Infantil

Más de 600 obras fueron presentadas. La entrega de distinciones estuvo llena de emoción para los pequeños.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:00
PREMIO LEDESMA DE ARTE INFANTIL | LA MUESTRA PUEDE VISITARSE EN EL CAJA HASTA EL 5 DE OCTUBRE.

El viernes pasado, se entregaron los reconocimientos a las obras seleccionadas en la edición 2025 del Premio Ledesma de Arte Infantil, una iniciativa que, cada dos años, busca poner en valor la creatividad y el talento de los niños de Jujuy.

Esta edición, que contó con la colaboración del Ministerio de Educación, fue un éxito rotundo. "Agradecemos profundamente a todos los niños y niñas, sus familias, docentes y escuelas por su participación activa y el apoyo constante a lo largo del proceso", expresó Leonor Calvó de la empresa Ledesma, coordinadora del certamen.

De esta forma, el Premio Ledesma reafirma su compromiso de acompañar la etapa de la niñez a través del arte y el aprendizaje compartido. Es una oportunidad para que los más pequeños de la provincia puedan expresarse y mostrar todo lo que tienen para ofrecer.

La exposición de las obras seleccionadas estará abierta al público hasta el 5 de octubre, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural Joven Andino.

 

