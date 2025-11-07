Celebrando los 5 años de la Academia Argentina de Literatura en Jujuy, se realizará hoy a las 19 en la Casa de las Letras un Recital Poético Musical titulado "Letras encontradas".

Así lo confirmó la escritora Liliana de la Vega, actual presidenta de la academia, y coordinadora de este evento, junto con la vicepresidenta, Natalia Álvarez.

Del recital participarán Silvina San Martín, Sara Argüello, Silvia Salazar, en letras; y Cristina Menduiñez, en canto. Y el cierre musical estará a cargo del invitado especial Ángel Prado.

En estos cinco años, la academia, "en el 2020 hemos creado una página en Facebook, a partir de la cual nos extendimos a todo el mundo, tenemos contacto con Latinoamérica, Europa e Indonesia, donde en la época de la pandemia, pudimos estar conectados", cuenta de la Vega.

La academia promueve las presentaciones virtuales para mantener las interrelaciones con escritores y lectores de todo el mundo.