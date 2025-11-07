°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales
CASA DE LAS LETRAS

Recital Poético Musical titulado "Letras encontradas"

Se realizará la celebración, hoy desde las 19, en la Casa de las Letras, con música y poesía.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 00:00
AUTORIDADES | LILIANA DE LA VEGA (PRESIDENTA) Y NATALIA ÁLVAREZ (VICE).

Celebrando los 5 años de la Academia Argentina de Literatura en Jujuy, se realizará hoy a las 19 en la Casa de las Letras un Recital Poético Musical titulado "Letras encontradas".

Así lo confirmó la escritora Liliana de la Vega, actual presidenta de la academia, y coordinadora de este evento, junto con la vicepresidenta, Natalia Álvarez.

Del recital participarán Silvina San Martín, Sara Argüello, Silvia Salazar, en letras; y Cristina Menduiñez, en canto. Y el cierre musical estará a cargo del invitado especial Ángel Prado.

En estos cinco años, la academia, "en el 2020 hemos creado una página en Facebook, a partir de la cual nos extendimos a todo el mundo, tenemos contacto con Latinoamérica, Europa e Indonesia, donde en la época de la pandemia, pudimos estar conectados", cuenta de la Vega.

La academia promueve las presentaciones virtuales para mantener las interrelaciones con escritores y lectores de todo el mundo.

ESCRITORAS | QUE PARTICIPARÁN DEL RECITAL DE ESTA TARDE.

 

