Jujuy Básquet perdió en casa y quedó eliminado

Terminó la temporada para Jujuy Básquet. En la noche del domingo perdió con Villa San Martín de Chaco 80-72 en un colmado estadio "Federación" quedando la serie de la Reclasificación 3-2 con el control de José Domínguez y Ariel Mukdsi.

Los parciales fueron, primero el local: 22-28, 20-11, 11-20 y 19-21.

Fue parejo como toda la serie, pero en el último punto, el "tricolor" cometió menos errores y sacó pasaje a los octavos de final de la Conferencia Norte dejando en el camino a un rival complicado, que tuvo un pobre porcentaje desde la línea de simple que a la larga terminó siendo determinante.

De entrada, la visita marcó diferencia con tres triples seguidos de Florito, después reguló más allá que los "cóndores" acortaron diferencias en un marcador que terminó 28 a 22.

El segundo chico fue similar, aunque Jujuy Básquet ajustó la defensa, trabajó mejor las transiciones y comenzó a hacer diferencia logrando la igualdad en el marcador en 39 cuando quedaba un minuto para el final con un triple de Conti que luego amplió el local para cerrar el primer tiempo 42 a 39.

En el regreso, la visita salió mejor efectivo, otra vez comenzó a sacar ventaja con un Gago que manejó los tiempos, anotó 20 puntos, y el acompañamiento de Vieta, máximo anotador de la noche con 21 puntos, y en la zona pintada de Gusmao. Jujuy Básquet fue un manojo de nervios, perdió la marca y otra vez tuvo un pobre goleo, solamente 11 puntos, por lo que se fueron al descanso corto 59-53.

En el final, San Martín sostuvo la ventaja, de a poco comenzó a construir la victoria ante lo dirigidos por Guillermo Tasso que intentaban acortar diferencias en el marcador, pero otra vez un par de bolas mal jugadas y la poca efectividad desde la línea de simples, lo pagaban caro. San Martín cerró la victoria 80 a 72 por carácter y, sobre todo por una buena lectura de su entrenador.