Huracán superó a Olimpo y ya está en los 16avos

Huracán derrotó a Olimpo por 2 a 1 en un partido cargado de acción que disputaron ayer, en el estadio "Ciudad de Caseros", de Estudiantes, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El equipo del barrio porteño de Parque Patricios se impuso con tantos del volante Óscar Romero y el defensor Lucas Blondel, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el delantero Enzo Coacci.

Con el triunfo, el "globo" alcanzó los 16avos de final del certamen, instancia en la que se medirá con Barracas Central, club ante el cual ha sufrido arbitrajes polémicos en sus últimos dos enfrentamientos.

La primera llegada del partido fue de Huracán, a los 13 minutos, con un remate desde el borde del área de Lucas Blondel, que dio en el travesaño.

El "globo" abrió el marcador siete minutos después, con un tiro libre desde el costado derecho del área del mediocampista Óscar Romero, que buscó el segundo palo y fue beneficiado por la tardía reacción del arquero Juan Pablo Lungarzo, que estaba tapado y no pudo evitar que la pelota entre por el segundo palo.

La igualdad parcial llegó a los 36 minutos, con un centro desde la derecha del volante Cristian Amarilla para Enzo Coacci, que sorprendió con un desmarque al primer palo y cabeceó al gol.

Huracán tuvo el primer acercamiento de peligro del primer tiempo a los 15 minutos, con un doble enganche del extremo Óscar Cortés por el costado izquierdo del área, cuyo remate desde el borde de la misma salió bajo y al primer palo, desviado al córner por Lungarzo.

Fue en ese córner, un minuto después, cuando Lucas Blondel pudo aprovechar un rebote para sacar un disparo de volea, rematando con el empeine, que entró bajo por el poste izquierdo del arquero de Olimpo.

Las últimas dos llegadas fueron del equipo de Bahía Blanca: a los 38 minutos el mediocampista Cristian Ibarra quedó mano a mano con el arquero Sebastián Meza y no pudo vencerlo con un remate alto, mientras que el arquero también detuvo un tiro libre del delantero Braian Guille, con tiempo cumplido, el cual desvió sobre su ángulo izquierdo.

De esta manera continúa su andar la Copa Argentina. Recordemos que el actual campeón es Independiente Rivadavia de Mendoza, tras empatar 2 a 2 y posteriormente derrotar por penales, 5 a 3, a Argentinos Juniors, logrando su primer título oficial en la máxima categoría y en la historia del club.

En tanto, Boca Juniors es el equipo más laureado de la competencia con cuatro conquistas. Además, junto con Rosario Central, son los equipos con más finales disputadas: cuatro para cada uno.

Newell´s, eliminado y en caída libre

Acassuso dio una de las sorpresas de la primera ronda de la Copa Argentina. Con mayoría de suplentes, el equipo que tuvo un gran arranque en la Primera Nacional, se impuso por 2 a 0 sobre Newell’s Old Boys de Rosario en el estadio “Nuevo Monumental” de Rafaela gracias a los goles de Martin Schlotthauer y Nahuel Petillo y se metió en los 16vos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Gimnasia LP y Camioneros. El equipo rosarino sigue en caída libre y parece lejos de recuperarse.