Romera dijo presente en Córdoba y opinó

La secretaria general de la Liga Jujeña de Fútbol, Carla Romera, en su retorno a la "Tacita de Plata" dio su opinión tras la reunión de dirigentes en la cancha de básquet de Instituto de Córdoba con la presencia del presidente de AFA, Claudio Tapia y del Consejo Federal, Pablo Toviggino.

Ante el diario El Tribuno de Jujuy expresó que "estoy sumamente contenta porque este encuentro de dirigentes es algo que lo venimos diagramando desde las Ligas con gente del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo de AFA, a mi me tocó ahora formar parte de la organización dentro del protocolo del evento. Es un momento delicado a nivel institucional en los clubes, hay muchos que están necesitando de ayuda y no sólo en fútbol sino en varios deportes. Entonces este espacio fue eso seguir fortaleciendo los vínculos y bancar la conducción de Claudio Tapia y Pablo Toviggino", aseguró.

Más adelante sostuvo que "soy una convencida de que el fútbol tiene que ser federal y que los torneos tienen que estar compuestos por equipos de todo el país. Argentina es muy grande y que los clubes sean sólo lo de Buenos Aires, no es la idea. Considero que hay mucho en esta gestión y la ampliación del nuevo torneo Federal del Interior da más posibilidades para que se sumen más clubes, tiene un formato distinto pero adaptado a las realidades. Es un anuncio buenísimo y con respecto al fútbol femenino, se empezó con 5 contratos en Primera División y se sostuvo. En lo personal es una gran noticia para las provincias del interior que siga creciendo".

En alusión al debate nacional por los manejos de fondos cuestionado en AFA dijo "soy una profesional del derecho y creo que siempre que la justicia tenga que investigar y hacer lo que se debe, está perfecto. Lo mismo que los clubes tienen que ser de los socios, lo creo firmemente. Son dos cosas distintas y que se mezclan, cuando el fútbol argentino y los clubes de todas las divisiones contienen. Es imposible llegar a dimensionar la cantidad de gente que se contiene y es algo absolutamente distinto a las investigaciones que tienen que hacer sobre la figura del presidente de AFA y del Consejo Federal. Este paro que se hizo el fin de semana tiene que ver con un apoyo a fortalecer la institución, las investigaciones seguirán sus curso y la justicia tiene su competencia", selló.