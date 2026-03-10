Palermo logró ayuda de Gobierno para mejoras

Cuando se quiere, se puede. El Club Sportivo Palermo vive momento de crecimiento edilicio tras gestiones ante el Gobierno Provincial. Así lo confirmó Carla Romera, secretaria general del "canario" diciendo que "por suerte hay una justicia independiente, si bien la política se puede articular dentro de la Liga Jujeña o en el Club Palermo puedo generar lazos con el Consejo Federal y AFA que nos brinden una prosperidad para la institución, mientras más seriedad le demos, más orden vamos a tener. Y en este caso Palermo es un club que tiene 100 años y considerando que contuvo a tanta gente, merece un predisposición por parte del Gobierno Provincial de mejoras y siga siendo un lugar de contención para los vecinos y la comunidad en general".

En esa misma línea aclaró que "nosotros en la estructura física del club tenemos, una cancha de fútbol 5 y un espacio verde. Se presentó el proyecto en Infraestructura de la Provincia para la reconstrucción de la cancha, iluminación pero ahora vamos a poder darle otras comodidades a las otras disciplinas que también tenemos. Quedará la cancha nueva, baños, vestuarios, iluminación y seguridad en el entorno. Hace 30 años que en Palermo no hay un subsidio de esta envergadura para mejorar las instalaciones. Hoy están en 60% de la obra y calculo que en dos meses más estaremos inaugurando", agregando que "seguramente sea una gran inauguración donde vamos a invitar a toda la gente de la comunidad y a todo el que quiera seguir colaborando porque esto no termina aquí, Palermo tiene que seguir creciendo y apostar a tener una cancha de fútbol 11. Esto nos ayuda a dar mejores condiciones a los chicos y tenemos la particularidad de que las cuotas son muy bajas y lo más importante es que se acerque el vecino y darle la mayor cantidad de disciplinas posibles. Allí se daba básquet, vóley y fútbol".

En otro tramo admitió que "como Comisión Directiva hemos avanzado en las gestiones, hicimos pedido en Infraestructura, trazamos lazos con la Secretaría de Deportes en su momento cuando a las chicas le ha tocado jugar torneos nacionales. Y va de la mano con la historia del club, lo mismo con la Liga Jujeña".

Consultado por el presente de los clubes de la Liga Jujeña, esbozó que "cada provincia tiene un contexto distinto, nosotros aquí discutimos el nuestro, después lo hacemos a nivel regional y luego nacional. Vamos a tener todos diferencias ideológicas, pero creo que hay una sola que no une y es darnos una mano entre los clubes para seguir sacando adelante este trabajo social y que en algún punto alguno se llegar al semiprofesionalismo. Lo que nos preocupar hoy es arranque que está previsto el 20 de marzo", finalizó.