°
22 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
salud
Gobierno de Jujuy
Cheaf
Gobierno de Jujuy
PALPALÁ
Femicidio
Siniestro Vial
Calilegua
Onda Estudiantil 2025
PERICO
salud
Gobierno de Jujuy
Cheaf
Gobierno de Jujuy
PALPALÁ
Femicidio
Siniestro Vial
Calilegua
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Primera Nacional

Volvió a perder el "lobo" y ahora solo piensa en el reducido

El equipo jujeño perdió de local frente a Agropecuario y se baja de la pelea por el primer puesto de la tabla, solo queda pensar en el reducido.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 20:18

Gimnasia hoy tuvo su tercer derrota consecutiva en este caso 2 a 0 frente a Agropecuario, en el partido correspondiente a la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se jugo en el Estadio 23 de Agosto, los goles del duelo los convirtieron Enzo Aguirre a los 61' y Rodrigo Mosqueira a los 87'.

Con esta derrota, el "Lobo" se mantiene con 54 puntos, pero cae al cuarto lugar de la Zona B, detrás de Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza, el puntero de la zona.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD