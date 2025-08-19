Bruno Palazzo, lateral derecho de Gimnasia y Esgrima, emitió opiniones sobre lo referente a este momento que vive la institución "albiceleste", que es escolta de la zona B a dos unidades del líder Gimnasia de Menodoza.

Bruno Palazzo, lateral derecho de Gimnasia y Esgrima, emitió opiniones sobre lo referente a este momento que vive la institución "albiceleste", que es escolta de la zona B a dos unidades del líder Gimnasia de Menodoza.

Haciendo un pequeño análisis de lo que fue la victoria del último domingo frente a Chaco For Ever, el nacido en La Plata dijo: "Fuimos justos vencedores, fuimos superiores al rival. Tuvimos la fortuna de abrir el partido rápido, eso era algo que no se nos estaba dando y eso también nos ayudó. Esperemos seguir por este camino". A lo que agregó: "Estamos en el nivel que queríamos como locales".

Pensando en los encuentros que le restan al equipo de Módolo para concluir esta fase regular de la Primera Nacional con la firme intención de clasificar a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, el futbolista sostuvo: "Hay que entregar un plus".

"Si nosotros jugamos todos los partidos como los jugamos hoy (por el domingo), vamos a estar mucho más cerca del objetivo", manifestó el deportista en alusión a cómo se deben jugar los duelos para llegar al ascenso.

En referencia a los constantes cambios a veces tácticos y otras veces por lesión que tiene la banda derecha de la defensa de Gimnasia, el entrevistado expresó: "Todos estamos preparados para rendirle primero al equipo y después al cuerpo técnico".

En mención al próximo encuentro que será ante Almirante Brown en Buenos Aires, Palazzo comentó: "Va ser un partido complicado".

Recordemos que el "lobo" visitará a la "fragata" este domingo desde las 15.30.