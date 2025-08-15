River empató en su visita a Libertad de Paraguay

En el coqueto estadio "La Huerta" en Asunción del Paraguay se midieron ayer Libertad y River en el marco del juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El duelo culminó empatado 0 a 0.

Un apático primer tiempo mostraron paraguayos y argentinos en Asunción.

Ninguno de los dos combinados pudo superar claramente al otro en

Solamente sucedió que a los 33´ un remate potente al arco del jugador de Libertad Fernández que exigió una gran respuesta de Armani para salvar el arco "millonario",

Así con el 0 a 0 en el marcador ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, River mejoró su juego y superó tácticamente a su rival, todo esto gracias a los ingresos de Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero.

El equipo de Gallardo fue marcando el ritmo del segundo tiempo con pases filtrados y remates al arco que complicaron al "gumarelo".

No obstante, el equipo argentino no tuvo eficacia para romper el cero en el marcador pese a jugar casi toda la etapa en campo rival muy lejos de Armani.

El árbitro pitó el final, fue empate 0 a 0 y todo se definirá el próximo jueves en Buenos Aires.