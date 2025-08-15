¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

COPA LIBERTADORES

River empató en su visita a Libertad de Paraguay

El resultado final del partido fue 0 a 0 entre el "millonario" de Gallardo y el conjunto "gumarelo". La revancha de esta serie será el próximo jueves en el "Monumental" de Núñez.

Viernes, 15 de agosto de 2025 01:00

En el coqueto estadio "La Huerta" en Asunción del Paraguay se midieron ayer Libertad y River en el marco del juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En el coqueto estadio "La Huerta" en Asunción del Paraguay se midieron ayer Libertad y River en el marco del juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El duelo culminó empatado 0 a 0.

Un apático primer tiempo mostraron paraguayos y argentinos en Asunción.

Ninguno de los dos combinados pudo superar claramente al otro en

Solamente sucedió que a los 33´ un remate potente al arco del jugador de Libertad Fernández que exigió una gran respuesta de Armani para salvar el arco "millonario",

Así con el 0 a 0 en el marcador ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, River mejoró su juego y superó tácticamente a su rival, todo esto gracias a los ingresos de Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero.

El equipo de Gallardo fue marcando el ritmo del segundo tiempo con pases filtrados y remates al arco que complicaron al "gumarelo".

No obstante, el equipo argentino no tuvo eficacia para romper el cero en el marcador pese a jugar casi toda la etapa en campo rival muy lejos de Armani.

El árbitro pitó el final, fue empate 0 a 0 y todo se definirá el próximo jueves en Buenos Aires.

 

 

