"Fue muy positivo"

Valentín Blasco cerró el Ironman 70.3 de Buenos Aires con balance positivo. El jujeño logró bajar los tiempos mejorando en cada una de las disciplinas que forman parte de la internacional prueba combinada.

"Estoy muy contento, el resultado es lo que esperaba, realice la carrera con un tiempo de 5h 21' después de recorrer 1.9 km nadando, los 90km de ciclismo y cerrando con 21km corriendo por Palermo", le contó a diario El Tribuno de Jujuy el corredor jujeño.

Lo positivo mes porque "pude bajar 14 minutos del tiempo en comparación con la misma carrera de hace dos años y también logrando un récord personal en los 21 km corriendo, es me va marcando la evolución, el nivel que voy teniendo producto del constante trabajo que venimos desarrollando con todo el equipo", explicó el triatleta que forma parte del RB Triteam que dirige Rodrigo Burgos.

Con los colores de Club Gimnasia y Esgrima, Blasco remarcó que "me sentí muy bien en toda la carrera, con muy buenas sensaciones y llegando a la parte del pedestrismo entero, regulando en el aspecto físico pero sin bajar el ritmo, con el resto suficiente para poder hacer un buen ritmo corriendo", detalló.

Con el resultado y los tiempos, el competidor de la categoría 40-45 años superó lo que esperaba "por lejos superé la expectativa que tenía, ya que veníamos de una competencia de triatlón en Entre Ríos y otra de aguas abiertas con la primera fecha del Regional del NOA que generaron mucho desgaste, por lo que esperaba que no me afectara en la competencia y por suerte tuve una recuperación muy buena, habíamos realizado mucho trabajo regenerativo y fortaleciendo previo al viaje a Buenos Aires", declaró Blasco.

El jujeño entrena en Buenos Aires "el 14 estamos regresando a la provincia", reconoció, por lo que seguirá con la rutina porque ya tiene agendado una nueva competencia que será igual de exigente "vamos a estar presentes en el circuito de aguas abiertas, en las carreras de Salta".

Por último, agradeció el apoyo de Óptica Galileo, ADN Suplementos, Enfermo por los Colores, Una Grade Cimientos y Club Gimnasia y Esgrima.