10 de Octubre,  Jujuy, Argentina
boxeo
Natación
Multiespacio
Saber y hacer
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Día de la madre
Municipalidad de Palpalá
Día de la Salud Mental
Hombres y mujeres que hicieron historia
Ejesa
Deportes

Carola Tofino fue elegida como presidente

Se plantearon los objetivos para el tiempo de gestión.

Viernes, 10 de octubre de 2025 00:00

Carola Tofino fue elegida como nueva presidente de la Federación Jujeña de Natación durante la última asamblea desarrollada en el salón de actos del Colegio de Ingenieros. Se vienen nuevos desafíos para el deporte acuático de la provincia.

Junto a la entrenadora de Ciaf, integran la comisión directiva como vicepresidente Federico Maximiliano García Sarverry, como secretaria Marcela Mabel Rueda, la tesorera es Viviana Gabriela Jasmillin, vocal titular Agustina Eugenia Benicio, suplente Mario David Suruguay, revisor de suenta Jorge Enrique Díaz y como revisor de cuenta suplente Mónica Del Valle Aragón.

El objetivo de la flamante comisión directiva será promover, desarrollar y regular la práctica de la natación en la Provincia de Jujuy, impulsando programas de formación, capacitación y competencia en todos los niveles, con el objetivo de posicionar la natación de la provincia en lo más alto.

Además se intentará aumentar la matrícula de asociados a la Federación Jujeña de Natación teniendo en cuenta que Escuela Cristiana Evangélica Che-il. Asociación Civil Fundación Acuática Natación Jujuy, Ciaf. Asociación Civil Fundación Los Pingüinos, Sociedad de Tiro Gimnasia y Esgrima, Sociedad Sirio Libanesa de San Pedro.

También se va a trabajar arduamente para fomentar la competitividad en todos los niveles, acompañar y capacitar a todos los asociados, conformar los seleccionados provinciales en todas las categorías y que puedan representar a Jujuy en los principales torneos.

 

