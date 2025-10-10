Bolivia se prueba ante Jordania en Turquía

Bolivia enfrentará amistosamente a Jordania hoy desde a las 13, en lo que significará su noveno rival asiático y el historial muestra que no tiene una buena cosecha ante rivales de ese continente, pues de 15 partidos que jugó, ganó en tres ocasiones.

La "verde", dirigida por Óscar Villegas se prepara para el repechaje mundialista, se enfrentará por primera vez contra Jordania, país que ya está clasificada al Mundial de 2026 y lo hizo de forma histórica, pues nunca antes había logrado el pase a la cita global.

Pero este compromiso, que se disputará en el estadio "Recep Tayyip Erdogan" de Estambul, en Turquía, significará su encuentro número 16 ante naciones de Asia.

Sólo en tres ocasiones la Selección se quedó con el triunfo y dos de ellas se dieron ante Arabia Saudita.

La más reciente victoria fue el 28 de marzo de 2023 en el estadio "Príncipe Abdalá al-Faisal" de Yeda, donde ganó por 1-2.

Casi 30 años antes, el 4 de mayo de 1994, en la ciudad de Cannes, venció por 0-1 con gol de Erwin Sánchez a los 77 minutos.

El restante triunfo se dio en 2018 sobre Myanmar 3 a 0.