A partir de las 22 se disputará en Luján "Jujuy Pega Fuerte"

Será una verdadera "noche de puños", hoy se llevará a cabo el acontecimiento boxístico denominado: "Jujuy Pega Fuerte", organizado por Brenda "La Pumita" Carabajal, excampeona mundial de boxeo, promete ser una verdadera fiesta deportiva el próximo 10 de octubre a partir de las 22 en el Club Deportivo Luján.

La velada contará con 7 peleas amateurs y la exhibición de boxeo infantil sin contacto, demostrando el compromiso del evento con la formación de nuevos talentos y la difusión del boxeo en todas las edades.

Las contiendas amateurs a 3 rounds son las siguientes:

Brian Flores (El Carmen) vs. Ignacio Gómez (Tucumán).

Gabriel Abeldaño (El Carmen) vs. Leandro Luna (Orán).

Santino Silvetti (Reyes) vs. Ayrthon Gómez (Tucumán).

Tiziano Mamaní (San Salvador de Jujuy) vs. Facundo Figueroa (Tucumán).

Luka Arley (San Salvador de Jujuy) vs. Lautaro Cruz (Salta).

Ignacio Gemio (San Salvador de Jujuy) vs. Ezequiel Pérez (Tucumán).

Ramón Gómez (San Salvador de Jujuy) vs. Martín Garzón (Orán).

Además, por supuesto entre los combates destacados de la noche se encuentran los dos profesionales:

Santiago Ramos (San Salvador de Jujuy) vs Ángel Reynaga (Salta), en la categoría peso wélter.

Federico Peñarrieta (San Salvador de Jujuy) vs Leonardo Uriel Ferreyra (Buenos Aires), como pelea de fondo, que promete ser un espectáculo de gran nivel técnico y adrenalina.

La venta de entradas anticipadas se realiza en el Club de Boxeo BC ubicado en Calle 18 de Noviembre 472 de barrio Almirante Brown, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar en esta emocionante jornada.

"Monzón"

Desde los 17 años, Federico "Monzón" Peñarrieta se inició en el mundo del boxeo en Lavalle, destacándose desde temprano por su habilidad y pasión por el deporte. Como amateur, acumuló un gran récord: 58 peleas, con 49 victorias, 5 derrotas y 4 empates.

En su carrera profesional, Peñarrieta ha disputado 12 combates, con 7 victorias y 5 derrotas, consolidándose como un boxeador aguerrido y técnico. Su estilo agresivo y su capacidad de adaptación le han permitido ganarse el respeto de entrenadores.

Esta noche, Peñarrieta buscará brillar sumando otra página a su trayectoria y ofreciendo a los espectadores un combate lleno de emoción y técnica.