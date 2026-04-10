Denunció que fue estafada por 3,6 millones de pesos

Una vecina de la capital jujeña denunció que fue estafada por la suma de 3,6 millones de pesos, al intentar comprar una casa rodante ofrecida por la red social Facebook por un usuario que decía ser de la provincia de Mendoza. La maniobra fue desarrollada por un presunto contador del vendedor, que le fue solicitando dinero bajo distintas excusas para que el mencionado vehículo llegue a Jujuy.

El ilícito fue advertido días pasados, cuando la denunciante estaba mirando la red social Facebook buscando una casa rodante para comprarla.

Así fue cómo en minutos la mujer halló lo que buscaba en la publicación de un perfil perteneciente a una persona que aseguraba residir en la provincia de Mendoza.

Tras esto, la damnificada se puso en contacto a con el aparente vendedor a través del servicio de mensajería Messenger. De esta manera, pudo conocer en qué estado se encontraba la casa rodante y el precio que pedía por la misma, la suma de 3,5 millones.

Luego de acordar la compra, antes de abonar el monto mencionado, la denunciante comenzó a recibir mensajes de un hombre que se presentó como aparente contador del vendedor.

Así fue cómo el sospechoso le empezó a solicitar sumas de dinero en distintas oportunidades bajo diferentes excusas. Las mismas eran aparentes gastos de combustible para el transporte de la casa rodante desde la provincia cuyana, pagos en una gomería y supuestas coimas a pagar en los controles policiales en distintos puntos de las rutas transitadas.

Por esta razón, mediante varias transferencias la víctima y un empleado suyo abonaron el total de 3 millones 600 mil pesos a una misma cuenta bancaria.

Sin embargo, con el correr de los días la casa rodante no llegó y al querer comunicarse la mujer con el vendedor y el supuesto contador, estos sujetos la habían bloqueado de Whatsapp y Messenger, por lo que se percató que se trataba de una estafa.

Por último, la denunciante se acercó a la Seccional 56° del barrio capitalino de Alto comedero y narró lo sucedido, aportando los datos tanto del aparente vendedor como de su contador.